Fitnesstrainer bescheinigt Papst Leo XIV. “topform”

Zwei bis drei Mal in der Woche im Gym

Von: apa

Der neue Papst ist sportlich und in bester Form. Dies berichtete Valerio Masella, der persönliche Fitnesstrainer von Leo XIV., im Interview mit der römischen Tageszeitung “Il Messaggero” (Samstagsausgabe). Masella wusste nicht, dass Robert Francis Prevost ein hochrangiger Kardinal war, als dieser mit ihm in einem Fitnesszentrum in Rom trainierte. “Ich erkannte ihn erst, als er sich von der Loggia des Petersdoms zeigte”, erzählte der Trainer.

“Der Papst ist in Topform. Er hat zwei Jahre lang mit mir trainiert, aber ich wusste nicht, wer er ist”, erzählte Masella. “Hier in unserem Sportzentrum wusste niemand, dass Robert, jetzt Leo XIV., Kardinal war, am wenigsten ich, der ihn trainierte”, erzählte Masella. Zwei Jahre lang sei Prevost regelmäßig zum Training gekommen. “Ich habe von Anfang mit ihm gearbeitet, zwei, manchmal sogar dreimal die Woche, das hing natürlich von seinem Zeitplan ab”, erklärte der Trainer.

Papst gilt als großer Tennisfan

“Als er zum Papst gewählt wurde und ich ihn im Fernsehen sah, erkannte ich ihn sofort. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe den zukünftigen Pontifex trainiert. Das ist unglaublich, aber für mich war er ein Kunde wie jeder andere und er hat sich wie alle Kunden dieses Fitnessstudios verhalten”, so Masella.

Der 69-jährige Papst gilt auch als großer Tennisfan. Am Mittwoch hatte er den Südtiroler Tennisstar Jannick Sinner und dessen Eltern im Vatikan empfangen. Der Papst bekam von Sinner einen Tennisschläger als Geschenk.