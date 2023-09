Für Fake-Anbauflächen Fördergelder eingesackt

L’Aquila – Fünf Millionen Euro an Förderbeiträgen für die Bewirtschaftung von zum Teil nicht existenten Anbauflächen hat sich eine Gruppe mutmaßlicher Betrüger in den vergangenen Jahren in Italien erschlichen. Das ist das Ergebnis einer zwei Jahre andauernden Ermittlung der Finanzpolizei. Auch das Trentino-Südtirol ist betroffen.

Der Trick der Übeltäter: Sie gaben vor, Tausende Hektar Anbauflächen zu bewirtschaften und erhielten dafür Förderprämien von EU und dem italienischen Staat.

Nachdem die Ermittler genügend Hinweise gesammelt hatten, zogen sie am heutigen Dienstag unter Koordinierung der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft von L’Aquila in den Abruzzen die Schlinge zu: Italienweit gab es Polizeioperationen unter dem Codenamen “Transumanza”. 25 Personen wurden verhaftet und 16 Gebäude in ganz Italien – und darunter auch in der Region Trentino-Südtirol – durchsucht. Zudem wurden von 24 landwirtschaftlichen Betrieben Geldmittel beschlagnahmt.

Laut der italienischen Finanzpolizei soll von den Betrügereien zulasten der öffentlichen Hand auch die Region Trentino-Südtirol betroffen sein. Genaue Daten liefert die Behörde nicht. Die Verdächtigen sollen aber seit 2014 Angaben zu nicht bestehenden Anbauflächen gemacht haben.

Mehr noch: Die Finanzpolizei ist sich sicher, dass in diesen Betrugsskandal auch die “Mafia Foggiana” aus Apulien verwickelt ist.