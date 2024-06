G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Von: APA/dpa

Der G7-Gipfel in Italien wird am Freitag um ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern erweitert. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals in fast 50 Jahren ein Papst an einem Treffen der sieben großen Industrienationen (G7) teil. Papst Franziskus, das Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholiken, ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz dabei. Der Gipfel in einem Luxushotel an der Adria dauert noch bis Samstag.

Die Gruppe besteht aus den USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland. Sie treffen sich seit Mitte der 1970er-Jahre einmal im Jahr. Als weitere Gäste werden am Freitag unter anderem die Staats- und Regierungschefs aus Indien, Brasilien, Saudi-Arabien und der Türkei erwartet. Zu den wichtigsten Themen des Gipfels gehören die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Als erster Gast war am Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei.