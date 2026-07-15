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Finanzpolizei stoppt riskante Mietboote

Gardasee: Illegale PS für Urlauber

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 11:53 Uhr
gardasee boot miete
stnews/luk
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Von: luk

Gardasee/Iseosee – Die Finanzpolizei hat am Gardasee und am Iseosee fünf Boote mit manipulierten Außenbordmotoren sichergestellt.

Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende wurden 21 Motoren von Vermietungsbooten überprüft, wobei bei mehreren Exemplaren eine illegale Leistungssteigerung festgestellt wurde.

Die betroffenen 40-PS-Motoren waren so verändert worden, dass sie schneller fahren als erlaubt. Besonders heikel: Solche Boote werden häufig an Touristen ohne nautische Erfahrung vermietet, die ohne Führerschein unterwegs sind. Dies ist bis zu einer Leistung von 40 PS auch erlaubt. Bei mehr Leistung benötigt man in Italien den Bootsführerschein.

Nach Angaben der Finanzpolizei wurden vier Boote am Gardasee und eines am Iseosee vorläufig beschlagnahmt, um die gefährliche Nutzung zu stoppen. Gegen die Betreiber der Vermietungsfirmen und einzelne Privatpersonen wurden zudem Geldstrafen von insgesamt mehr als 22.000 Euro verhängt.

Die Finanzpolizei kündigt an, die Kontrollen auf den großen oberitalienischen Seen fortzusetzen, um die Sicherheit am See und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

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