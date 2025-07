Geplante US-Zölle könnten Italien fast 40 Mrd. Euro kosten

Von: apa

Die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von US-Zöllen auf die stark exportorientierte italienische Wirtschaft könnten enorm sein. Bei einem Zollsatz von 30 Prozent könnte der Schaden für die italienische Wirtschaft laut dem Präsidenten des italienischen Industriellenverbands Confindustria, Emanuele Orsini, rund 37,5 Milliarden Euro betragen.

Bei 20 Prozent läge der Schaden bei 27,6 Milliarden Euro, bei 15 Prozent bei 22,6 Milliarden und bei 10 Prozent bei 17,6 Milliarden Euro, sagte Orsini vor dem italienischen Parlament in Rom. Doch der Industriellenchef warnte auch, dass die Debatte sich nicht nur auf Zölle konzentrieren dürfe, sondern müsse auch den Wechselkurs des Dollars berücksichtigen.

Industriellenchef ruft EU zu energischerem Vorgehen auf

Der italienische Industriellenchef forderte die EU zu einem energischeren Handeln auf. “Wir müssen aufwachen – zum Zollrisiko kommt der Wechselkurs hinzu. Allein der schwache Euro gegenüber dem Dollar entspricht bereits einem Kostenfaktor von 13 Prozent. Zusammengenommen kommen wir so auf eine Belastung von 43 Prozent. Für uns ist der Wechselkurs bereits ein Zoll”, erklärte Orsini.

Nach einem aktuellen Bericht der italienischen Agentur für den Außenhandel (ICE) sind über 6.000 italienische Unternehmen mit insgesamt mehr als 140.000 Beschäftigten besonders stark durch die protektionistische Wende der US-Politik gefährdet. Besonders betroffen sind die Getränkeindustrie, die Metallverarbeitung, die Pharmaindustrie und die Möbelbranche. Diese Sektoren exportieren über 11 Milliarden Euro an “Made in Italy”-Waren in die USA.

Die rechtsgerichtete italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte zuletzt vor einem “Handelskrieg” innerhalb der westlichen Welt gewarnt. “Die Regierung in Rom steht in engem Kontakt mit der Europäischen Kommission und allen Akteuren, die an den Verhandlungen über die Zölle beteiligt sind. Ein Handelskrieg innerhalb des Westens würde uns gegenüber den globalen Herausforderungen, denen wir gemeinsam begegnen, nur schwächen”, so Meloni.