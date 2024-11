Gianna Nannini arbeitet an Pop-Oper über Adelige

Von: apa

Die italienische Rock-Queen Gianna Nannini (70) will auch als Opernkomponistin Erfahrung sammeln. Die toskanische Sängerin will im kommenden Jahr die Arbeit an ihrer “Pop-Oper” zu Ende führen, an der sie bereits seit mehreren Jahren arbeitet. Das Werk ist der Persönlichkeit Pia de Tolomeis gewidmet, einer toskanischen Adeligen aus dem 13. Jahrhundert, deren tragisches Schicksal in Dantes “Göttlicher Komödie” beschrieben wird.

Über Pia de Tolomei hat bereits Gaetano Donizetti eine Oper komponiert, die aber nicht zu den bekanntesten Werken des Künstlers zählt. Das Projekt hätte vom bekannten italienischen Opern-Manager David Zard produziert werden sollen. Nach seinem Tod im Jahr 2018 war das Opernprojekt ins Stocken geraten, Nannini will es jetzt wieder aufnehmen, berichtete sie der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” (Samstagsausgabe).

Nannini will Großteil selbst singen

Zard hatte bereits Lucio Dallas Oper “Tosca” finanziert und mit dem Musical “Notre Dame de Paris” in Italien großen Erfolg gehabt. Nannini will den Großteil der Musik selbst singen. Der Regisseur und die weiteren Sänger sind noch offen.

“Die Persönlichkeit Pia de Tolomeis hat mich seit jeher fasziniert”, hatte Nannini über ihre Opernpläne kürzlich berichtet. “Es handelt sich um die Geschichte einer Adeligen, die den Hof des grausamen und mächtigen Gutsherren Ghino di Tacco ablehnt. Dieser rächt sich, indem er ihren Mann Nello gegen sie aufhetzt, der Pia in ein Schloss einsperrt. Hier stirbt sie an Malaria, ehe Ghino di Tacco seine Geste bereut”, erzählte der Star aus der toskanischen Stadt Siena. Die Geschichte Pia de Tolomeis gehöre zu der mündlichen Tradition ihrer Heimatregion, der Toskana.