Aktuelle Seite: Home > Italien > Graz wirbt auf venezianisch um Touristen aus Norditalien
Venedig spielt zentrale Rolle

Graz wirbt auf venezianisch um Touristen aus Norditalien

Sonntag, 11. Januar 2026 | 11:05 Uhr
Die Koralmbahn verbindet die Steiermark und Kärnten schneller
APA/APA/THEMENBILD/WOLFGANG JANNACH
Schriftgröße

Von: apa

Mit einer groß angelegten Marketingkampagne wirbt die Stadt Graz in Norditalien um Gäste – mitten in den Hotspots Jesolo, Venedig, Triest und Udine. Die Werbespots enthalten Slogans in venezianischer und friulanischer Sprache, sowie auf Triestinisch, was das Interesse lokaler Medien weckt. Die venezianische Tageszeitung “La Nuova Venezia” und das Triester Blatt “Il Piccolo” berichten ausführlich über den Medienauftritt, der vor allem Touristen aus dem Veneto ansprechen soll.

Anlass ist die neue Eröffnung der neuen Bahnverbindung über die Koralm, die Graz schneller mit Italien verbindet. Wie das Tourismusbüro “Visit Graz” mitteilte, wird die Medienkampagne in mehreren Regionen ausgespielt, die durch die neue Bahnstrecke gut erreichbar sind.

Venedig spielt zentrale Rolle

Venedig spielt bei der Kampagne eine zentrale Rolle. Die Lagunenstadt gilt laut “Visit Graz” als touristische “Vitrine” mit internationaler Strahlkraft. Ziel sei es, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um Reisende für einen Abstecher nach Graz zu gewinnen. Graz ist von Venedig aus in etwas mehr als fünf Stunden mit dem Zug erreichbar.

In einzelnen Werbebotschaften wird Graz dabei auch bewusst als Gegenpol zu Venedig dargestellt, wie das Blatt “La Nuova Venezia” hervorhebt. In einem Spot heißt es sinngemäß, Venedig sei einzigartig, Graz hingegen weniger überlaufen, authentischer und ruhiger. Die Kampagne läuft noch bis Ende März 2026 und zielt insbesondere auf Kurzurlaube und Wochenendreisen ab.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
49
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
43
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
36
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 