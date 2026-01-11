Graz wirbt auf venezianisch um Touristen aus Norditalien

Von: apa

Mit einer groß angelegten Marketingkampagne wirbt die Stadt Graz in Norditalien um Gäste – mitten in den Hotspots Jesolo, Venedig, Triest und Udine. Die Werbespots enthalten Slogans in venezianischer und friulanischer Sprache, sowie auf Triestinisch, was das Interesse lokaler Medien weckt. Die venezianische Tageszeitung “La Nuova Venezia” und das Triester Blatt “Il Piccolo” berichten ausführlich über den Medienauftritt, der vor allem Touristen aus dem Veneto ansprechen soll.

Anlass ist die neue Eröffnung der neuen Bahnverbindung über die Koralm, die Graz schneller mit Italien verbindet. Wie das Tourismusbüro “Visit Graz” mitteilte, wird die Medienkampagne in mehreren Regionen ausgespielt, die durch die neue Bahnstrecke gut erreichbar sind.

Venedig spielt zentrale Rolle

Venedig spielt bei der Kampagne eine zentrale Rolle. Die Lagunenstadt gilt laut “Visit Graz” als touristische “Vitrine” mit internationaler Strahlkraft. Ziel sei es, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um Reisende für einen Abstecher nach Graz zu gewinnen. Graz ist von Venedig aus in etwas mehr als fünf Stunden mit dem Zug erreichbar.

In einzelnen Werbebotschaften wird Graz dabei auch bewusst als Gegenpol zu Venedig dargestellt, wie das Blatt “La Nuova Venezia” hervorhebt. In einem Spot heißt es sinngemäß, Venedig sei einzigartig, Graz hingegen weniger überlaufen, authentischer und ruhiger. Die Kampagne läuft noch bis Ende März 2026 und zielt insbesondere auf Kurzurlaube und Wochenendreisen ab.