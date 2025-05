Groves gewinnt neutralisierte Giro-Etappe nach Massensturz

Von: apa

Der Australier Kaden Groves hat die sechste Etappe beim Giro d’Italia gewonnen. Der Alpecin-Profi entschied am Donnerstag den Massensprint eines verkleinerten Fahrerfelds nach 227 km für sich. Überschattet wurde das längste Teilstück der Italien-Radrundfahrt von einem Massensturz auf regennasser Fahrbahn etwa 70 km vor dem Ziel in Neapel. Die Etappe wurde deshalb neutralisiert, alle Fahrer kamen mit der gleichen Zeit ins Ziel.

Der australische Ex-Giro-Sieger Jai Hindley (Red Bull-Bora), der Edelhelfer von Topfavorit Primož Roglič, musste verletzt aussteigen. Das Rennen wurde fast für eine halbe Stunde unterbrochen und neutralisiert. Die Jury entschied nach Diskussionen mit den Fahrern um Roglič, dass keine Punkte oder Zeitgutschriften vergeben werden und das Peloton mit der gleichen Zeit zum Zeitpunkt des Massensturzes gewertet wird.

Ebenfalls in den Sturz verwickelte Fahrer wie unter anderem der Gesamtführende Mads Pedersen (Lidl-Trek), Adam Yates (UAE), Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF) oder Lorenzo Fortunato (Astana), der Träger des Bergtrikots, konnten die Etappe beenden. Für Groves war es der zweite Etappensieg beim Giro. Pedersen, in der heurigen Ausgabe bereits dreimal Tagessieger, hielt sich in der Entscheidung auf feuchter Fahrbahn zurück.

Erster Test für Kletterer

Am Freitag steht der erste große Test für die Kletterer auf dem Programm. Bei der ersten von nur drei Bergankünften beim heurigen Giro in Marsia bei Tagliacozzo werden die Topfavoriten auf die Gesamtwertung nach 3.400 Höhenmetern und 168 Kilometern erstmals getestet.