Grüner Pass für alle: „Kosten der Nichtimpfung erhöhen“

Rom – Der Minister für öffentliche Verwaltung, Renato Brunetta, spricht sich für eine Ausdehnung der Pflicht des Grünen Passes auf die gesamte Arbeitswelt aus. Weil er für die Opportunisten, die sich nicht impfen lassen wollen, sowohl die psychologischen als auch die finanziellen Kosten erhöht, indem sie sie dazu zwingt, einen Abstrich zu machen, und weil er die Verbreitung des Virus und daher die Entstehung neuer Varianten verringert, hält Renato Brunetta den Grünen Pass für ein „geniales Instrument“. Laut der Ansicht des Ministers für öffentliche Verwaltung sollte die Pflicht des Grünen Passes auf alle Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors, aber auch auf diejenigen, die öffentliche und private Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ausgedehnt werden.

„Die Entscheidungen, die wir in naher Zukunft treffen werden, betreffen den Grünen Pass für alle. Ich werde das Verhaltensmodell erläutern. Je mehr Impfdosen verimpft werden, desto stärker wachsen die Zweifel an den Impfstoffen. Die psychologischen Kosten der Impfung, das Risiko und der erwartete Nutzen stehen in einem Verhältnis zueinander. Wenn sich die übergroße Mehrheit impfen lässt, sinkt das Risiko und die psychologischen Kosten werden zu hoch. Die Folge davon ist, dass sich ein harter Kern von Opportunisten und ‚Impfskeptikern‘ bildet, die sich nicht impfen lassen“, erklärt der Minister für öffentliche Verwaltung.

„Für diese Opportunisten müssen wir die Kosten der Nichtimpfung erhöhen“, unterstreicht Brunetta, der hinzufügt, dass er den Grünen Pass für das „geniale Instrument“ hält, um dieses Ziel zu erreichen. „Der Zwang zur regelmäßigen Abnahme von Abstrichen sind ein psychischer und finanzieller Aufwand. Die Erhöhung der Kosten verringert die Zahl der Ungeimpften und reduziert die Verbreitung des Virus. Der Grüne Pass zielt darauf ab, die Anzahl dieser Opportunisten auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sodass sich ihr Einfluss nicht mehr auf die Geschwindigkeit der Viruszirkulation auswirken kann“, meint Brunetta.

„Wir sind auf einem guten Weg und von diesem Ziel nur mehr zehn Prozentpunkte entfernt. Wenn die Pflicht des Grünen Passes auf alle Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors und auf diejenigen, die öffentliche und private Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ausgedehnt wird, werden wir es schaffen. Die Zeit läuft uns davon. Der Herbst und der Winter stehen vor der Tür. Bis Mitte Oktober müssen wir dieses Ziel erreichen“, abschließend Renato Brunetta.

Der Minister für öffentliche Verwaltung zeigt sich zuversichtlich, dass Italien, das wirtschaftlich stark aufholt, dank einer weiteren Forcierung der Impfkampagne, zu der die Ausweitung des Grünen Passes einen wesentlichen Beitrag liefern soll, für die kommenden Herbst- und Wintermonate gut gerüstet sein wird.