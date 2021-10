Grüner Pass: Polizistenmangel ausgerechnet im “heißen Herbst”?

Rom – In der römischen Regierung und ganz besonders im Innenministerium geht die Angst um, dass ausgerechnet in dem sich anbahnenden „heißen Herbst“ – für den Freitag und für die darauffolgenden Wochen sind massive Proteste angekündigt – eine geringere Anzahl von Ordnungskräften verfügbar sein wird. Der Grund ist, dass auch unter den Ordnungskräften, für die ab dem kommenden Freitag ebenfalls die Pflicht des Grünen Passes gelten wird, die Zahl der ungeimpften Beamten relativ hoch ist.

Auch wenn optimistische Stimmen meinen, dass der übergroße Anteil der Ungeimpften sich alle 48 Stunden testen lassen wird, befürchten die Verantwortlichen im Innenministerium doch, dass zumindest ein Teil der „uniformierten Impfgegner“ vorübergehend aus dem Dienst ausscheiden wird. Sorgen bereitet unter anderem, dass gerade unter den mobilen Einsatzkräften der Polizei – also jenen Beamten der Polizeikräfte, die bei gewalttätigen Kundgebungen an „vorderster Front“ stehen – der Anteil der Ungeimpften besonders hoch ist. In einigen italienischen Großstädten sind bis zu einem Drittel aller Beamten dieser Einheiten bisher noch ohne Impfung.

Die Bilder massiver gewaltsamer Proteste vom vergangenen Samstag haben nicht nur die italienische Öffentlichkeit, sondern auch die Sicherheitskräfte und die römische Regierung aufgeschreckt. Mit Blick auf den Freitag, den 15. Oktober – den Tag der Einführung des Grünen Passes für die gesamte Arbeitswelt – und die darauffolgende Woche, für die eine massive Welle von Protesten angekündigt ist, wollen die Sicherheitskräfte gut vorbereitet sein. In der römischen Regierung und ganz besonders im Innenministerium geht aber die Angst um, dass ausgerechnet in dem sich anbahnenden „heißen Herbst“ eine geringere Anzahl von Ordnungskräften verfügbar sein wird. Der Grund ist, dass auch unter den Ordnungskräften, für die ab dem Freitag ebenfalls die Pflicht des Grünen Passes gelten wird, die Zahl der ungeimpften Beamten relativ hoch ist.

Während unter den Carabinieri fast 90 Prozent der Beamten und in der italienischen Armee immerhin noch 75 Prozent der Soldaten geimpft sind, sinkt dieser Anteil unter den Beamten der Gefängnispolizei auf 66 Prozent. Sorge bereitet insbesondere, dass gerade unter den mobilen Einsatzkräften der Polizei – also jenen Beamten der Polizeikräfte, die bei gewalttätigen Kundgebungen an „vorderster Front“ stehen – der Anteil der Ungeimpften besonders hoch ist. In Florenz beträgt der Anteil der ungeimpften Polizisten der mobilen Einsatzkräfte sogar 39 Prozent, in Turin hingegen sind immer noch ein Drittel der Beamten dieser Einheit ohne Impfschutz. Besser schaut es in Mailand, Rom und Genua aus. In diesen Städten beträgt der Anteil der Ungeimpften unter den Einsatzkräften der Polizei jeweils „nur“ 19, 17 und 13 Prozent.

Um möglichst viele Beamten „im Dienst zu halten“, werden aus der Politik immer wieder Forderungen laut, den ungeimpften Ordnungskräften die für den Erhalt des Grünen Passes alle 48 Stunden notwendigen Abstriche kostenlos zur Verfügung zu stellen.

„Insbesondere nach dem Engagement und den Opfern der letzten Monate ist es nicht denkbar, auch nur einen Polizisten zu Hause zu lassen. Die Polizei hat selbst in den schwierigsten Momenten des Kampfes gegen Covid-19 mit Mut und Professionalität gearbeitet und dabei ihre eigene Gesundheit riskiert. Sie verdienen Respekt und Dankbarkeit und nicht Maßnahmen, die ihre tägliche Arbeit erschweren“, so Matteo Salvini.

L'OBBLIGO DEL GREEN PASS, REGOLE E SANZIONI L'OBBLIGO DEL GREEN PASS, REGOLE E SANZIONILe regole e le sanzioni legate all'obbligo di green pass in vigore da venerdì mattina per tutti i lavoratori.Marco Cosenza dal Tg3 delle 19 del 13 ottobre 2021 Posted by Tg3 on Wednesday, October 13, 2021

Auch unter den Verantwortlichen in Rom gibt es zahlreiche Stimmen, die gerade in Hinblick auf die zu erwartenden Proteste auf die Wichtigkeit hinweisen, möglichst viele Beamte verfügbar zu behalten. Spitzenvertreter der Polizeigewerkschaft Silp Cgil werden am kommenden 21. Oktober die Innenministerin Luciana Lamorgese treffen, um mit ihr gemeinsam über den Grünen Pass zu diskutieren. Im Wissen, dass die kommenden Wochen vermutlich die heißesten des Jahres sein werden und unter Berücksichtigung der Natur des Polizeidienstes, der keine regelmäßigen Arbeitszeiten kennt, scheint es, dass man den „uniformierten Ungeimpften“ unter den Polizeibeamten ein Stück weit entgegenkommen wird. Laut einem Rundschreiben des Chefs der Polizei wird es aber für die Polizisten keine kostenlosen Tests geben.

Angesichts der Erfahrung des vergangenen Samstags liegen Beobachtern zufolge in Rom die Nerven blank. Viele glauben, dass man in den kommenden Wochen jeden Polizisten und jeden Carabiniere brauchen wird.