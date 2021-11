Haarsträubend: Krankenpflegerin täuschte bei Kindern Impfung nur vor

.

Rinvio a giudizio per Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria trevigiana accusata di aver omesso di vaccinare migliaia di bambini nelle strutture sanitarie in cui ha lavorato tra Friuli e Veneto. Per il 24 settembre è fissata la prima udienza.di Anna Vitaliani

