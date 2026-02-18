Herztransplantation für kranken Buben nicht möglich

Von: luk

Ein Expertengremium des Krankenhauses Monaldi in Neapel hat sich gegen eine erneute Herztransplantation bei dem zweieinhalbjährigen Domenico ausgesprochen.

Das Kind hatte im vergangenen Dezember ein Herz erhalten, das sich später als beschädigt herausstellte. Wie das Krankenhaus am Mittwoch mitteilte, würde der gesundheitlichen Zustand des Kindes eine erneute Transplantation nicht zulassen.

Ziel der Untersuchung war es, festzustellen, ob Domenico für eine erneute Transplantation infrage käme, da ein kompatibles Herz gefunden wurde, und ob alternative therapeutische Maßnahmen möglich seien. Nach der Begutachtung am Krankenbett und der Auswertung aktueller Untersuchungen lautete die Entscheidung der Experten negativ. Darüber wurde die Familie des Kindes informiert.

Geringe Erfolgschancen bei Transplantation

Der Anwalt der Familie, Francesco Petruzzi, berichtete, dass der Bub während der Untersuchung wach gewesen sei. Die Mutter sei währenddessen nicht anwesend gewesen. Domenico stehe in seiner Blutgruppe auf der Warteliste für das neue Herz an erster Stelle, allerdings sei die Erfolgschance der Operation nach Angaben der Ärzte nur etwa zehn Prozent. Die Nachricht trifft die Familie hart, nachdem die Hoffnung auf eine Genesung des Kindes zuletzt noch auf einem neuen Herzen gelegen hatte. Das Herz für den kranken Buben wurde in den vergangenen Tagen in ganz Europa gesucht.

Das Kind wird seit dem 23. Dezember im Krankenhaus Monaldi behandelt. Der Bub mit einem schweren Herzfehler seit Geburt wird nur noch von einer ECMO-Maschine (Extrakorporale Membranoxygenierung) am Leben gehalten, eine Art künstliche Lunge und Herz. Beim Versuch, ihm ein Spenderherz einzupflanzen, wurde offensichtlich ein grober Fehler gemacht. Jetzt liegt er seit bald 60 Tagen im Koma. Die Ärzte beschreiben seinen Zustand als “sehr kritisch”.

Schicksal des neapolitanischen Buben bewegt Italien

Das Schicksal des neapolitanischen Buben bewegt Italien. Am 22. Dezember – nach monatelangem Warten – hatten die Ärzte ein Spenderherz aus Südtirol gefunden. Ein Ärzteteam machte sich daraufhin auf den Weg ins rund 800 Kilometer entfernte Bozen, um das Organ zu übernehmen.

Beim Rücktransport kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem folgenschweren Fehler. Das Herz wurde offenbar nicht – wie üblich – in normalem Eis bei etwa plus vier Grad gelagert, sondern geriet in Kontakt mit deutlich kälterem Trockeneis von rund minus 80 Grad. Dadurch sei das Organ “buchstäblich erfroren”, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Trotz der massiven Schäden wurde das Herz transplantiert. Die Ärzte in Neapel hatten dem Kind sein eigenes Herz bereits entnommen. Da er ohne funktionierendes Organ nicht lebensfähig war, wurde er an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Den Eltern teilte man lediglich mit, die Transplantation sei fehlgeschlagen – weitere Details erhielten sie zunächst nicht.

Staatsanwaltschaft Neapel ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft Neapel ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen sechs Personen aus dem Transplantations- bzw. Organentnahme-Team. Wie aus dem Gesundheitsministerium in Rom verlautete, wurden sowohl ins Monaldi-Spital von Neapel als auch ins Bozner Krankenhaus Inspektoren entsendet. Diese sollen jeden einzelnen Schritt prüfen – von der Entnahme des Organs in Bozen über den Transport bis zur Entscheidung in Neapel, das Herz zu transplantieren.

Angeblich soll sich das Ärzteteam aus Neapel auf den Weg nach Bozen gemacht haben, ohne sich um eine spezielle Transportbox und das nötige Zubehör zu kümmern, um das Organ sachgemäß zu konservieren. In diesem Zusammenhang haben die Ermittler nun den Behälter beschlagnahmt, in dem das Herz transportiert wurde.

Die Mutter des Kindes, Patrizia Mercolino, kämpft unentwegt um ihr Kind. “Ich gebe nicht auf. Ich verliere auch nicht die Hoffnung”, so die Frau. Sie bat sogar Papst Leo XIV. um Hilfe. Die Ärzte sind sich uneins, ob der Bub noch gerettet werden kann.

Bereits das renommierte Vatikan-Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom hatte diagnostiziert, dass das Kind wegen des sehr hohen Risikos eines Multiorganversagens “nicht mehr transplantierbar” sei.

Bei längerer ECMO-Behandlung können schwere Infektionen sowie Schäden an Lunge, Leber und Nieren auftreten. Manche Ärzte halten 60 Tage für die Obergrenze.