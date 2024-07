Hitze: Wir bleiben dennoch cool!

Speiseeis für Tiger und Affen in Roms Tiergarten

Von: apa

Wenn das Thermometer um die 36 Grad anzeigt, freuen sich auch die Tiere im Zoo von Rom über eine eiskalte Erfrischung. Einige Tierarten wie Tiger, Affen und Nasenbären werden von ihren Pflegern mit speziellem Speiseeis verwöhnt. Die Sorten richten sich dabei ganz nach den Geschmäckern und Bedürfnissen der Zoobewohner, berichtete die römische Tageszeitung “Il Messaggero” am Freitag.

Um den Tieren den Kampf gegen die Hitze zu erleichtern, änderte das Personal das Menü: Eiswürfel mit Obst, Fisch oder Fleisch, je nach den Bedürfnissen der verschiedenen Arten. Wer den Park in diesen Tagen besucht, kann beobachten, wie die Kaisertamarine, die zu den kleinsten Affen der Welt gehören, eifrig an Fruchteis schlecken. Fruchteiszapfen wurden den Lemuren serviert, Tiger bekamen gefrorenes Fleisch. Der Tierpark im Stadtpark Villa Borghese beherbergt 1.200 Tiere, darunter Reptilien, Säugetiere und Vögel.

Für den Sommer verschreiben die Ernährungsberater des Bioparks allen Fleischfressern eine Diät mit kleineren Portionen als im Winter. Für die Eisbecher der Affen werden Weintrauben, Mangos und Bananen in Orangensaft tiefgefroren. Der asiatische Elefant Sofia wird regelmäßig mit einer Dusche bespritzt und erfreut sich am Wasserbecken in seinem Gehege.