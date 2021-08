Hochhausbrand in Mailand: Löscharbeiten dauern an

Mailand – Ein Hochhaus ist in Mailand am Sonntag in Flammen aufgegangen. Das Gebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dauern die Löscharbeiten noch an.

Nur noch das Skelett des Gebäudes ist nach dem Brand übrig. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala hat am Sonntag ausgeschlossen, dass es Todesopfer gibt.

Die Gerichtsbarkeit soll nun die Brandursache feststellen. Ersten Erhebungen zufolge soll das Feuer von der Fassade ausgegangen sein. Anrainern zufolge besteht diese allerdings aus feuerbeständigem Material.

Video vom massiven Gebäudebrand heute Abend in Mailand. (Video: Vigili del fuoco) Posted by Feuerwehrinfos Südtirol on Sunday, August 29, 2021