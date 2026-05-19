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Aus 60 Meter Tiefe

Höhlenunglück auf den Malediven: Zwei weitere Leichen geborgen

Dienstag, 19. Mai 2026 | 16:23 Uhr
kerze sym
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Von: luk

Malediven – Nach dem schweren Tauchunfall vor den Malediven sind zwei weitere Leichen aus einer Unterwasserhöhle im Vaavu-Atoll geborgen worden. Das teilte Regierungssprecher Mohamed Hussain Shareef mit.

Die beiden italienischen Todesopfer wurden demnach aus rund 60 Metern Tiefe geborgen und anschließend in die Hauptstadt Malé gebracht. Zwei weitere Leichen sollen laut den Behörden am Mittwoch aus der Höhle geborgen werden.

Eine Gruppe von insgesamt fünf italienischen Tauchern war bereits vergangenen Donnerstag bei einem Erkundungstauchgang verschwunden. Die Taucher waren in eine Unterwasserhöhle vorgedrungen, kehrten jedoch nicht mehr zurück.

Die Leiche eines Mannes war noch am selben Tag entdeckt worden. Am Montag lokalisierten Einsatzkräfte schließlich auch die übrigen vier Vermissten.

Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Behörden laufen.

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