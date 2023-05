Horror bei Dinner auf Terrasse: Studenten beschossen

Bologna/Bozen – Sieben Verletzte, einer davon so schwer, dass er sich einer Operation im Bereich der Augen unterziehen musste: Das ist die Bilanz regelrechten Horror-Szene, die sich in der Nacht auf Freitag in Bologna im Rahmen eines privaten Dinners ereignet hatte.

Dazu geladen hatte Nicolò (21), der aus Bozen stammt und seit zwei Jahren in Bologna studiert. Rund 20 Personen waren am Abend bei dem gemütlichen Abendessen auf der Terrasse seiner Wohnung in der Andrea-da-Faenza-Straße versammelt. Es gab zwar Musik, doch diese sei bei moderater Lautstärke gelaufen, erklärt der Bozner.

Gegen 0.30 Uhr habe eine Freundin einen plötzlichen und intensiven Schmerz im Rücken gespürt. “Wir haben nicht gleich verstanden, was vor sich geht, bis ein anderer Teilnehmer des Dinners Schmerzen in der Seite hatte. Als er sein Shirt anhob, war da Blut.” Ab diesem Zeitpunkt war der Gruppe klar, dass sie gerade unter Beschuss genommen wurden. Wie die Online-Ausgabe des “Il Resto del Carlino” berichtet, handelte es sich wohl um ein Luftdruckgewehr, mit dem angespitzte Bleimunition verschossen wurde – wohl vom Nachbarhaus aus.

Die Studenten haben die Musik abgestellt und damit begonnen, schleunigst den Tisch abzuräumen und alles in die Wohnung zu bringen. Währenddessen feuerte der Schütze weiter auf sie. “Ich habe das Zischen der Bleikugeln neben mir gehört und wie sie auf das Geländer prallten. Eine Freundin wurde sogar am Kopf getroffen und blutete stark. Die Situation war zunehmend beängstigend”, so Nicolò im Interview.

Und weiter: “Als wir schließlich fast alle drinnen waren, wollte einer meiner Freunde noch etwas von der Terrasse holen. Sein Gesicht schützte er mit einem Pulli. Dennoch traf ihn der Schütze zwischen Auge und Nase. Auch er blutete stark und beklagte, nichts mehr zu sehen.” Die Gruppe alarmierte dann den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, sollen auch sie unter Feuer genommen worden sein. Der junge Mann musste im Krankenhaus operiert werden. Insgesamt wurden sieben Personen durch die Schüsse verletzt.

Auch die Polizei eilte herbei. Sie nahm auch jenes Haus unter die Lupe, von dem aus die Schüsse vermutlich abgegeben wurden, allerdings ohne Ergebnis. Die Ermittlungen laufen. Auf der Terrasse haben die Ordnungshüter neun Projektile gefunden.

Der junge Bozner erklärt weiter, dass er noch nie Probleme mit den Nachbarn gehabt habe. Auf seiner Terrasse sei schon oft “wilder” und “lauter” gefeiert worden als vergangene Woche. Niemand habe sich je beschwert – im Gegenteil, alle seien immer freundlich und zuvorkommend gewesen.