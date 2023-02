Illegale Wolfsabschüsse rufen Tierschützer auf den Plan

Stilfser Joch – Seit Jahresbeginn sind in Italien mindestens 14 Wölfe von Wilderern getötet worden. Der Tierschutzverein ENPA appelliert an die Regierung in Rom, etwas zu unternehmen. Während ein totes männliches Tier erst kürzlich in der Umgebung von Nago oberhalb des Gardasees gefunden wurde, ist ein weiterer Kadaver im Nationalpark Stilfser Joch entdeckt worden.

Jemand hat den Wolf im lombardischen Teil des Parks im Gemeindegebiet von Valfurva mit einem Gewehrschuss erlegt.

Die Umweltschützer haben Anzeige erstattet und wollen sich als Nebenkläger in das Verfahren einlassen. Ihrer Ansicht nach ist allerdings auch die Politik gefordert. Der Tierschutzverein ENPA wendet sich an den Umwelt- und den Justizminister und fordert härtere Maßnahmen gegen Wilderei.

Den Umweltschützern zufolge sind die Sanktionen unzureichend. In Südtirol hat man noch keinen Wolf entdeckt, der illegal abgeschossen wurde.