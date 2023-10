Immer mehr Straftaten gegen Minderjährige

Im Jahr 2022 wurden in der Region Trentino-Südtirol 194 Fälle von Straftaten gegen Minderjährige gemeldet, was einen Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies geht aus einem Bericht der Menschenrechtsorganisation “Terre des Hommes” hervor, der kürzlich in Rom präsentiert wurde.

In ganz Italien verzeichneten die Fälle einen Rekordwert, wobei insgesamt 6.857 Straftaten gegen Minderjährige im Jahr 2022 gemeldet wurden, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Der Großteil der Straftaten in Trentino-Südtirol bestand Medienberichten zufolge aus Verletzungen elterlicher Pflichten, wobei 24 Fälle im Jahr 2022 gemeldet wurden, was einem Anstieg von 33 Prozent entspricht. Darüber hinaus gab es 22 Fälle schwerer sexueller Übergriffe, was einen Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Zusätzlich wurden 20 sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige gemeldet, was eine Steigerung von 25 Prozent darstellt, sowie 84 Fälle von Misshandlungen, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. Die Menschenrechtsorganisation betonte, dass 89 Prozent der Opfer von sexueller Gewalt weiblich sind.