Impf-Pflicht für Lehrer: Entscheidung fällt nächste Woche

Aufschub in Rom

Rom – Statt in dieser will die Regierung in Rom doch erst nächste Woche über eine Impfpflicht für Lehrer entscheiden.

Italia-Viva-Chef Matteo Renzi soll den Aufschub vorangetrieben haben. Renzi hat Ministerpräsident Mario Draghi dazu aufgefordert und im Gegenzug versprochen, die Regierung bei der Justizreform unterstützen.

Die regierung erklärte, dass das Infektionsgeschehen inzwischen bis zu einer definitiven Entscheidung weiter beobachtet werde.