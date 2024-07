In Verona ist man auf den Hund gekommen: Abkühlung für Vierbeiner

Von: Ivd

Verona – In Verona gibt es zwei besondere Eisdielen, die nicht nur Herrchen und Frauchen erfrischen, sondern auch deren vierbeinige Begleiter. Die Gelaterias Nanà in Borgo Trento und Il Riccio in Santa Croce bieten speziell für Hunde entwickeltes Eis und Ghiaccioli an – natürlich glutenfrei, laktosefrei und nur mit Fruktose gesüßt.

Die Idee, Eis für Hunde anzubieten, entstand aus einer Kundenanfrage, wie Letizia Ronca, die Inhaberin von Nanà, berichtet. „Ein Kunde fragte uns, ob wir auch etwas für Hunde machen könnten. So kamen wir auf die Idee, ein Eis auf Fruktosebasis und laktosefreiem Milchpulver herzustellen. Das Ergebnis ist ein cremiges Vanilleeis, das auch für Katzen geeignet ist.“

Das Hundeeis von Nanà wird in kleinen Bechern serviert und hat sich als so beliebt erwiesen, dass an Wochenenden bis zu zwei Kilogramm davon verkauft werden. „Die Hunde im Viertel haben sich schon an unser Eis gewöhnt und ziehen ihre Besitzer direkt in die Eisdiele“, erzählt Ronca schmunzelnd.

Die Vierbeiner haben die Wahl

Il Riccio hingegen bietet eine andere Spezialität an: Ghiaccioli für Hunde, hergestellt aus Wasser, Joghurt und pürierten Früchten. „In Santa Croce gibt es viele Hundebesitzer, und ich dachte, es wäre nett, etwas Frisches für unsere vierbeinigen Freunde zu kreieren“, sagt der Inhaber Luca Sanavia. Auch diese Leckereien sind glutenfrei, laktosefrei und mit Fruktose gesüßt.

Sanavia erklärt, dass er die Ghiaccioli nicht zusammen mit den anderen Eissorten ausstellt, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. „Ich habe draußen ein Schild angebracht, damit Interessierte wissen, dass wir diese speziellen Produkte anbieten.“

Dank dieser innovativen Ideen können sich auch die Hunde in Verona an heißen Tagen erfrischen und gemeinsam mit ihren Besitzern eine kleine Auszeit genießen. So wird der Spaziergang durch die Stadt für beide Seiten zum leckeren Vergnügen.