Aktuelle Seite: Home > Italien > Instagram-Hotspot taucht in Winterschlaf ein
Sorapissee in den Dolomiten bereits zugefroren

Instagram-Hotspot taucht in Winterschlaf ein

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 10:14 Uhr
sorapis see dolomiten cortina sym
istock/Michael Lutz
Schriftgröße

Von: luk

Dolomiten/Laives – Der türkisblau schimmernde Sorapissee, einer der bekanntesten Bergseen der Dolomiten und zum Leidwesen vieler mittlerweile ein echter Instagram-Hotspot, zeigt sich dieser Tage bereits in winterlichem Kleid: Er ist bereits zugefroren.

Der auf rund 1.900 Metern Höhe gelegene See befindet sich oberhalb von Cortina d’Ampezzo in der Ampezzaner Dolomiten. Er ist über einen etwa zweieinhalbstündigen Wanderweg vom Passo Tre Croci aus erreichbar und ein beliebtes Ziel für Wanderer, Naturfreunde und Fotografen aus aller Welt.

Doch wer den märchenhaften See derzeit besuchen möchte, sollte vorsichtig sein. Der Alpenverein von Leifers (CAI Leifers) hat seine für den 12. Oktober geplante Wanderung zum Sorapissee abgesagt. Bei einer Vorerkundung stellten die Verantwortlichen fest, dass der Weg stellenweise vereist, matschig und damit rutschig ist. „Die Bedingungen garantieren keine ausreichende Sicherheit. Zudem ist der See bereits vollständig zugefroren“, teilte der Verein mit.

Cai Leifers

Damit ist am Sorapissee eindeutig der Winter eingekehrt. Wanderfreunde müssen sich nun bis zum nächsten Sommer gedulden, um das berühmte türkisfarbene Wasser wieder in seiner ganzen Pracht zu erleben.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
56
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
44
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
34
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 