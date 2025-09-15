Italien im weltweiten Pensionsranking nur auf Platz 29

Von: luk

Rom – Die finanzielle Sicherheit im Alter bleibt weltweit ein Sorgenkind. Laut dem Global Retirement Index (GRI) 2025 von Natixis Investment Managers belegt Italien im internationalen Vergleich von 44 Ländern lediglich den 29. Platz und verbessert sich damit nur leicht um zwei Positionen gegenüber dem Vorjahr.

Norwegen führt das Ranking mit 83 Prozent an, gefolgt von Irland (82 Prozent) und der Schweiz (81 Prozent), die ihren Spitzenplatz von 2024 abgeben muss. Unter den großen Industriestaaten schafft es nur Deutschland mit Rang acht in die Top Ten. Frankreich fällt dagegen deutlich zurück und landet auf Platz 27.

Für Italien zeigen sich gemischte Ergebnisse: Während der Bereich Gesundheit – insbesondere die hohe Lebenserwartung – und der materielle Wohlstand leichte Fortschritte verzeichnen, schneidet das Land bei den Finanzen weiterhin schlecht ab. Mit Rang 40 liegt Italien dort am unteren Ende, belastet durch hohe Steuern, dem massiven öffentlichen Schuldenstand und die wachsenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung.

Besonders problematisch bleibt die demografische Entwicklung: Hohe Jugendarbeitslosigkeit, Abwanderung und der rapide Anstieg des Anteils älterer Menschen stellen die Tragfähigkeit des Rentensystems infrage. Laut OECD-Prognosen wird der Anteil der über 65-Jährigen an der aktiven Bevölkerung bis 2050 auf fast 60 Prozent steigen.

Die Sorgen spiegeln sich auch in den Erwartungen der Bürger: In einer begleitenden Umfrage von Natixis gaben 43 Prozent der Befragten an, dass für eine sichere Pension ein „Wunder“ nötig sei. Inflation, unzureichende Ersparnisse und die Angst vor Kürzungen staatlicher Leistungen gehören zu den größten Befürchtungen.

„Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig eine vorausschauende Planung und die gemeinsame Verantwortung von Politik, Arbeitgebern, Investoren und Bürgern sind, um die Altersvorsorge langfristig zu sichern“, betont Marco Barindelli, Country Head Italy bei Natixis Investment Managers.