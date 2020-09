Italien: Zweiter Lockdown kommt für Conte nicht infrage

Quote 100 wird nicht verlängert

Rom/Trient – Geht es nach Italiens Premier Giuseppe Conte, wird es in Italien keinen zweiten Corona-Lockdown geben, wie Medien berichten.

Der Ministerpräsident hat beim Wirtschaftsfestival in Trient diese Möglichkeit ausgeschlossen. Stattdessen hat Conte dazu aufgerufen, das gesellschaftliche Leben mit Zuversicht und Vertrauen, aber auch mit Verantwortung wieder aufzunehmen.

Italien ist am Jahresanfang von Pandemie überrascht worden. Nun habe sich die Situation allerdings verändert, betont Conte. Wenn sich Corona-Cluster bilden, kann auf lokaler Ebene rasch eingegriffen werden.

Beim Wirtschaftsfestival in Trient betonte Conte außerdem, dass er die Quote 100-Pensionsreform nicht weiter verlängern will. Es sei ein dreijähriges Projekt gewesen, eine Verlängerung stehe nicht auf dem Programm, betonte der Premier.

Die Regelung ermöglichte es Personen, bereits vor dem 67. Lebensjahr in Pension zu gehen, falls ihr Alter mit den Arbeitsjahren zusammengezählt 100 ergibt.