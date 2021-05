Italiener packt die Lust auf Sommerurlaub

Rom – In Italien denken die Bürger langsam an die Urlaubsplanung. Das geht laut Medienberichten aus einer Studie hervor. 70 Prozent der Italiener wollen im Sommer in den Urlaub fahren, aber fast alle werden sich noch Zeit lassen und den Urlaub erst einen Monat vor der Anreise buchen.

Zu den beliebtesten Urlaubszielen am Meer zählen Apulien, gefolgt von Sardinien und Sizilien.

Beim Bergurlaub hingegen liegt Südtirol mit dem Trentino an der Spitze: Mehr als 13 Prozent der Befragten wollen ihren Urlaub hierzulande verbringen.