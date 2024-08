Meloni verbringt Sommerurlaub in Apulien

Von: apa

Ceglie Messapica – Premierministerin Giorgia Meloni verbringt ihren Sommerurlaub in Ceglie Messapica in Apulien. Die Gegend ist für ihre weißen Sandstrände bekannt. Meloni will sich in Apulien von den vielen Auslandsreisen erholen, die sie in den letzten Wochen unternommen hat.

Die Premierministerin speiste am Sonntagabend in dem Luxusresort Borgo Egnazia, das sie als Gastgeberin des G7-Gipfels im Juni gewählt hatte. Meloni hält sich mit ihrer siebenjährigen Tochter Ginevra, ihrer Schwester Arianna und ihrem Schwager, Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, in einem luxuriösen Urlaubsresort in Ceglie Messapica auf, wo sie Ferragosto, das Fest von Maria Himmelfahrt am 15. August verbringen wird. Mit dabei ist auch Melonis ehemaliger Lebensgefährte und Vater ihrer Tochter Ginevra, der TV-Journalist Andrea Giambruno, von dem sich die Premierministerin im vergangenen Jahr getrennt hatte.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Matteo Salvini, Vorsitzender der Regierungspartei Lega, urlaubt ebenfalls in der apulischen Region Salento. Nach einigen Tagen am Meer will Salvini mit seiner Lebensgefährtin Francesca Verdini im Trentino urlauben.