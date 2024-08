“Jetzt kann ich eine sehr schwierige und tieftraurige Zeit hinter mir lassen”

Von: ka

Sexten/Cincinnati – Aufmerksamen Tennisbeobachtern fiel schon vor einiger Zeit auf, dass in Jannik Sinners Box sowohl sein Athletiktrainer Umberto Ferrara als auch sein Physiotherapeut Giacomo Naldi fehlten. Seit Dienstag ist auch bekannt, warum die beiden seit Wochen nicht mehr in Janniks Ecke gesichtet wurden und allem Anschein nach wie vom Erdboden verschluckt sind.

Der International Tennis Integrity Agency ITIA zufolge soll ein unglaublich leichtsinniger Fehler Giacomo Naldis – der Physiotherapeut habe zur Behandlung seiner Fingerverletzung einen Clostebol-haltigen Spray benutzt und mit seinen Händen das verbotene Steroid auf Jannik Sinners Körper übertragen – für zwei positive Dopingtests verantwortlich sein.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass Umberto Ferrara und Giacomo Naldi die Öffentlichkeit scheuen. Mit Blick auf den “Dopingfall” erscheinen Sinners letzte Monate in einem ganz neuen Licht. Der Sextner, der monatelang fürchten musste, im schlimmsten Fall wegen Dopings gesperrt zu werden, kann nach dem Freispruch der ITIA etwas aufatmen. Aber der Fall ist noch nicht ausgestanden. Für ihn ist es eine schwierige Zeit.

Seit ein paar Wochen ist die Box des Sextner Tennisstars etwas leerer als früher gewohnt. Selbst in Cincinnati, wo die Nummer 1 der Welt den fünften Titel im Jahr 2024 gewinnen konnte, waren neben seinem langjährigen Freund und Manager Alex Vittur “nur” seine beiden Trainer Simone Vagnozzi und Darren Cahill zu sehen. Auffällig ist, dass sowohl der Athletiktrainer Umberto Ferrara als auch der Physiotherapeut Giacomo Naldi, die zusammen mit den beiden Trainern und weiteren Fachleuten zum “magischen Kreis” Sinners gehören, seit Wochen spurlos verschwunden sind.

Vor zwei Jahren, als Sinner sich dafür entschieden hatte, sich von seinem früheren Trainer Riccardo Piatti zu trennen und seine sportliche Zukunft Cahill und Vagnozzi anzuvertrauen, war auch der Athletiktrainer Umberto Ferrara zu Sinners Team gestoßen. Umberto Ferrara kümmerte sich seit seiner Verpflichtung auch um Sinners Ernährungsplan. Damals, im Sommer 2022, hatte Jannik noch nicht zu den Top Ten gehört. Zudem war der Sextner in dieser Zeit von verschiedenen Blessuren geplagt worden.

Der Physiotherapeut Giacomo Naldi hingegen war vor einem Jahr in Sinners Team aufgenommen worden. Giacomo Naldi, der als Physiotherapeut sechs Spielsaisonen lang die Basketballmannschaft von Bologna, Virtus Bologna, betreut hatte, hatte Sinner in Casalecchio während seiner Genesung von einer Knöchelverletzung kennengelernt. Jannik und Giacomo hatten sich von Anfang an gut verstanden. Bis zu seinem “spurlosen Verschwinden” folgte der junge, aber bereits sehr erfahrene Physiotherapeut dem Champion aus Sexten zu allen Tenniscourts des Globus.

Die Tenniswelt erinnert sich, wie sie sich nach Janniks Triumph bei den Australian Open in Melbourne umarmten und herzten, als wären sie nicht “nur” ein um einen Tennischampion geschartes Team, sondern fast so etwas wie eine “Familie”. Die beiden Trainer Vagnozzi und Cahill, der “Muskelexperte” Ferrara und der Bologneser Naldi, der seinen Job bei Virtus Bologna aufgegeben hatte, um Jannik um die Welt zu folgen, bildeten ein perfektes Team, bei dem sich jeder auf die professionelle Arbeit des anderen verlassen konnte.

Seit Giacomo Naldis unglaublich leichtsinnigen Fehler liegt ein Schatten auf dem Team. In der 33 Seiten starken Akte des Dopingverfahrens der ITIA werden Naldi und Ferrara jeweils 78- und 51-mal erwähnt. Nicht Jannik Sinner, sondern sein Physiotherapeut und sein Athletiktrainer sind die “Hauptdarsteller” einer minutiösen Rekonstruktion, in der beschrieben wird, wie durch eine enorme Leichtfertigkeit geringste Mengen des verbotenen Steroids in Janniks Körper gelangen konnten. Die International Tennis Integrity Agency ITIA gelangte zur Erkenntnis, dass dem Sextner keine Schuld trifft, und sprach Jannik Sinner frei. Daraus folgt, dass der Champion aus Sexten bis auf weiteres keine Sperren fürchten muss und zu Turnieren antreten darf. Da er dennoch für alle Mitglieder seines Teams verantwortlich ist, muss er jedoch die in Indian Wells gesammelten Punkte und das Preisgeld abgeben.

Die psychologische Last der ganzen Affäre ist auch nicht zu unterschätzen. Seit dem Frühjahr muss der Sextner damit leben, dass gegen ihn wegen Dopings ermittelt wird. Am 4. April erhielt er die erste Benachrichtigung über eine vorläufige Suspendierung, die aber später widerrufen wurde. Kurz darauf, am 17. April, bekam er erneut die Nachricht, dass bei ihm 0,000000001 Gramm – also 1 milliardstel Gramm – des verbotenen anabolen Steroids Clostebol nachgewiesen worden waren. Auch die zweite Suspendierung wurde aufgehoben.

Anschließend zwangen ihn Hüftprobleme, sich vom Turnier in Madrid zu verabschieden und jenes in Rom auszulassen. Es folgten seine verletzungsbedingte Aufgabe im Viertelfinale von Wimbledon gegen Medwedew und schließlich eine Mandelentzündung, die seinen Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris platzen ließ. Trotz des laufenden Verfahrens konnte er in Cincinnati zeigen, dass er noch immer der siegreiche Jannik Sinner ist.

Italiens Tennis-Boss Angelo Binaghi glaubt, dass “Jannik Sinner aus dieser Situation noch stärker hervorgehen wird”, aber ob der Kopf des Sextners diese böse Affäre bereits hinter sich lassen konnte, steht in den Sternen. Ein Fragezeichen steht auch hinter seinem Team. Die beiden Trainer Simone Vagnozzi und Darren Cahill gelten als gesetzt, aber ob Jannik auch wieder Vertrauen zu seinem Athletiktrainer Umberto Ferrara und seinem Physiotherapeuten Giacomo Naldi fassen können wird und wir sie wieder wie gewohnt in Sinners “Ecke” sehen werden, ist nicht sicher.

Mit Spannung wartet die Tenniswelt auf die US-Open. Sinners Worte – “Jetzt kann ich eine sehr schwierige und tieftraurige Zeit endlich hinter mir lassen” – spricht Bände.