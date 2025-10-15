Aktuelle Seite: Home > Italien > Journalistin bei Ausschreitungen von Stein getroffen
Elisa Dossi am Knöchel verletzt

Journalistin bei Ausschreitungen von Stein getroffen

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 10:49 Uhr
Elisa Dossi Udine
Alto Adige
Von: luk

Udine – Bei den Ausschreitungen rund um die propalästinensische Demonstration am Dienstagabend in Udine ist die aus dem Trentino stammende Journalistin Elisa Dossi von Rainews24 verletzt worden. Die Reporterin war vor dem Stadion im Einsatz, wo zeitgleich das Länderspiel Italien–Israel stattfand.

„Meine Knöchel ist stark angeschwollen, aber zum Glück nicht gebrochen“, sagte Dossi. „Mich traf ein Stein von rund 15 Zentimetern Durchmesser. In der Dunkelheit und dem Rauch war kaum etwas zu sehen. Es flogen viele Steine – ein Kollege wurde im Gesicht getroffen, auch ein Carabiniere wurde verletzt.“ Trotz der schmerzhaften Verletzung sprach sie von Glück im Unglück.

Der Journalistenverband Trentino-Südtirol verurteilte den Vorfall „aufs Schärfste“ und bekundete Dossi volle Solidarität. Auch Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso zeigte sich nach dem Spiel betroffen: „Meine ganze Nähe gilt den verletzten Journalisten. Es tut mir leid für alle, die während der Arbeit von Steinen getroffen wurden. Das Klima war angespannt, wir wussten, dass es schwierig werden würde.“

Nach den Krawallen nahm die Polizei rund 15 Demonstranten fest. Mithilfe von Videoaufnahmen sollen nun die Verantwortlichen für die Gewalttaten ermittelt werden.

