Karneval-Wochenende in Venedig mit großer Bootsparade

Von: apa

Das erste Karneval-Wochenende in Venedig ist wieder einmal ganz im Zeichen des Wassers gestanden. Am Sonntag fand eine Parade der traditionellen venezianischen Boote auf dem Canal Grande statt. Geschmückte Boote und Ruderer in traditionellen Kostümen befuhren den Kanal von der Punta della Dogana in Richtung Rialto. Angeführt wurden die Boote vom legendären Schiff “Pantegana” (Die Ratte).

Tausende von Zuschauern verfolgten die Wasserparade vom Ufer aus. Unter ihnen war auch der Bürgermeister Luigi Brugnaro. Drei Wochen lang wird die Lagunenstadt zehntausende Touristen locken und dabei den legendären Abenteurer Giacomo Casanova ehren, der vor 300 Jahren in Venedig geboren wurde. Bis zum 4. März werden sich eindrucksvolle Masken in den Gassen Venedigs tummeln und dabei die Figur des Casanova feiern.

Für die kommenden Tage sind Dutzende Straßenkunstveranstaltungen mit Tanzshows, Konzerten, Ausstellungen, Musik, Filmen und Vorführungen geplant. Organisiert wurden die Karnevalsfestlichkeiten vom Bühnenbildner des Opernhauses La Fenice, Massimo Checchetto. Mit seinen Maskenbällen, Gondel-Paraden und Feuerwerken gehört der Karneval zu den wichtigsten Ereignissen der Stadt.