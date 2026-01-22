Aktuelle Seite: Home > Italien > Karnevalszauber am Gardasee
Auftakt in Desenzano

Karnevalszauber am Gardasee

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 07:05 Uhr
Karneval Gardasee
Facebook/Radio Bruno Lombardia
Schriftgröße

Von: luk

Desenzano del Garda – Nicht nur in den Karnevalshochburgen Deutschlands wie Düsseldorf oder Köln wird der Fasching groß gefeiert – auch am Gardasee geht es hoch her, und das gleich wochenlang.

In wenigen Tagen geht es schon los: Den Auftakt des „Karnevals der Hügel“ bildete am 31. Januar ein farbenfroher nächtlicher Umzug, bei der festlich geschmückte Karnevalswagen, Maskengruppen, Musik und Animation den historischen Stadtkern und den Lungolago von Desenzano in eine lebendige Festkulisse verwandelten.

Es soll ein ganz großes Spektakel für jung und alt werden. Die magische Abendstimmung des Sees dürfte dem Umzug eine ganz besondere Note verleihen. Die Route beginnt am Lungolago Zanardelli und windet sich dann durch das Stadtzentrum. Freier Eintritt, kindergerechte Highlights und barrierefreie Zonen machen das Fest inklusiv.

In Desenzano kommt die Karnevalssaison am Gardasee zwar ins Rollen. Der “Carnevale dei Colli” tobt dann aber abwechselnd in zahlreichen Hügeldörfern südlich des Sees weiter.

Es ist ein mehrwöchiges Fest mit insgesamt mehreren Tagen und Veranstaltungen, das von Ende Januar bis Ende März durch zahlreiche Gemeinden der Provinzen Brescia und Mantua zieht und dabei lokale Traditionen, Gemeinschaft und Kultur in den Mittelpunkt stellt.

Organisiert wird das Ereignis mit Unterstützung von Radio Bruno als Medienpartner, der die verschiedenen Stationen des Carnevale entlang der Route begleitet.

Stadt Desenzano

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
97
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
43
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Kommentare
29
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
26
Klare Abfuhr für Trump
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 