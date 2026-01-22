Karnevalszauber am Gardasee

Von: luk

Desenzano del Garda – Nicht nur in den Karnevalshochburgen Deutschlands wie Düsseldorf oder Köln wird der Fasching groß gefeiert – auch am Gardasee geht es hoch her, und das gleich wochenlang.

In wenigen Tagen geht es schon los: Den Auftakt des „Karnevals der Hügel“ bildete am 31. Januar ein farbenfroher nächtlicher Umzug, bei der festlich geschmückte Karnevalswagen, Maskengruppen, Musik und Animation den historischen Stadtkern und den Lungolago von Desenzano in eine lebendige Festkulisse verwandelten.

Es soll ein ganz großes Spektakel für jung und alt werden. Die magische Abendstimmung des Sees dürfte dem Umzug eine ganz besondere Note verleihen. Die Route beginnt am Lungolago Zanardelli und windet sich dann durch das Stadtzentrum. Freier Eintritt, kindergerechte Highlights und barrierefreie Zonen machen das Fest inklusiv.

In Desenzano kommt die Karnevalssaison am Gardasee zwar ins Rollen. Der “Carnevale dei Colli” tobt dann aber abwechselnd in zahlreichen Hügeldörfern südlich des Sees weiter.

Es ist ein mehrwöchiges Fest mit insgesamt mehreren Tagen und Veranstaltungen, das von Ende Januar bis Ende März durch zahlreiche Gemeinden der Provinzen Brescia und Mantua zieht und dabei lokale Traditionen, Gemeinschaft und Kultur in den Mittelpunkt stellt.

Organisiert wird das Ereignis mit Unterstützung von Radio Bruno als Medienpartner, der die verschiedenen Stationen des Carnevale entlang der Route begleitet.

Stadt Desenzano