In Trient

Koks-Lady festgenommen

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 07:03 Uhr
Drogenfund Frau Trient
Finanzpolizei
Von: luk

Trient – Die Finanzpolizei von Trient hat eine Frau wegen Drogenbesitzes festgenommen und über 260 Gramm Rauschgift sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung im Stadtteil Piedicastello fanden die Beamten rund 250 Gramm Kokain, elf Gramm Haschisch, 210 Euro Bargeld sowie zwei Präzisionswaagen und Verpackungsmaterial.

Ausgangspunkt war eine Kontrolle, bei der die Finanzpolizisten einen bereits bekannten Mann beobachteten, der sich verdächtig verhielt und die Wohnung regelmäßig betrat. Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes durchsuchten sie daraufhin das Gebäude und entdeckten die Drogen, die in einem Plastiksack hinter einem Sofa versteckt waren.

Die tatsächliche Mieterin der Wohnung wurde kurze Zeit später ermittelt und gab an, dass die Betäubungsmittel ihr gehörten. Sie wurde festgenommen, der Mann wegen Beihilfe angezeigt.

Die Ermittlungen dauern an, und für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
