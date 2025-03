Koks und Bargeld in Trient beschlagnahmt

Von: mk

Trient – Die Trientner Finanzpolizei hat einen Tunesier festgenommen, in dessen Wohnung insgesamt 205 Gramm Kokain und etwa 3.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden sind.

Eine Streife der Finanzpolizei samt Hundestaffel, die am Montag im Stadtviertel Gardolo in Trient patrouillierte, bemerkte einen Mann auf einem Elektroroller, der die Straßen entlangfuhr und äußerst nervös um sich blickte. Darauf schöpften die Ordnungshüter Verdacht.

Unverzüglich beschlossen die Finanzpolizisten, ihm in angemessenem Abstand zu folgen und ihn zu beschatten. Dabei stellten sie fest, dass der Mann eine ungewöhnliche Route zurücklegte und mehrere Richtungswechsel vornahm.

Als er vor einem Gebäudepalast haltmachte, beschlossen die Ermittler, den Mann zu identifizieren. Außerdem setzten sie auf die Spürnase von Drogenhund Aron, der auch prompt anschlug, als er den Rucksack des Verdächtigten beschnupperte. Obwohl der Rucksack leer war, gingen die Ordnungshüter davon aus, dass sich kurz zuvor Drogen darin befunden haben.

Bei dem Mann handelte es sich um einen Marokkaner im Alter von rund 40 Jahren, der in einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes wohnt. Als sie das Appartement durchsuchen wollten, stießen die Finanzpolizisten auf einen 43-jährigen Tunesier.

In einem Nachttisch im Zimmer, in dem der Tunesier schlief, erschnüffelte Aron 191 Dosen Kokain, die sich in einer Socke befanden. Das Gesamtgewicht betrug 205 Gramm. Außerdem entdeckten die Ermittler 3.000 Euro Bargeld, die im Haus verstreut waren.

Nach der Festnahme des 43-Jährigen sowie der Beschlagnahme des Geldes und der Drogen ordnete die Trientner Staatsanwaltschaft die Überstellung des Mannes ins Trientner Gefängnis an.