Krankschreibung bei vorbeugender Quarantäne gestrichen

Rom – In Italien ist keine Krankschreibung bei vorbeugender Quarantäne nicht mehr vorgesehen. Medienberichten zufolge können sich Angestellte in der Privatwirtschaft nicht mehr krankschreiben lassen, wenn sie in vorbeugende Quarantäne müssen.

Das entsprechende Dekret der Regierung ist nicht mehr verlängert worden. Die vorbeugende Quarantäne gilt für alle, die noch nicht geboostert sind oder deren Impfung mehr als fünf Monate zurückliegt.

Wer nicht von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten kann, muss sich demzufolge mit seinem Arbeitgeber auf eine Regelung einigen.