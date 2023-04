Kratz- und Bissspuren: Leiche von Papi (26) wird heute untersucht

Trient – Vermutlich noch heute wird der Leichnam von Andra Papi (26) einer Obduktion unterzogen. Der junge Mann aus Caldes im Trentino – unweit zur Grenze von Südtirol – wurde bekanntlich in der Nacht auf Donnerstag in einem Waldstück am Monte Peller tot aufgefunden. Er war von einer Laufrunde am Mittwochnachmittag nicht nach Hause gekommen.

Der Todesfall hat weit über das Trentino hinaus für Bestürzung gesorgt, denn es wird vermutet, dass Papi beim Joggen von einem Bären angefallen, getötet und rund 100 Meter von der Straße in den Wald gezerrt wurde. Vorerst ist dies aber nur ein Verdacht. Es könnte auch sein, dass der 26-Jährige eines plötzlichen natürlichen Todes verstorben ist und das Wildtier erst danach kam. An seinem Körper sollen deutliche Kratz und Bissspuren ersichtlich sein.

Im Dorf wird diese Hypothese allerdings nicht geteilt. Für die Bewohner steht fest, dass Papi von einem Bären getötet wurde. Tatsächlich wiegen die Indizien schwer: Ein blutbeschmierter Stock ist laut der Zeitung Alto Adige unweit der Leiche des jungen Mannes gefunden worden. Es wird angenommen, dass er sich damit gewehrt hat. Außerdem hat der 26-Jährige von seiner Laufrunde ein Video der Grum-Alm gepostet. Es ist nur schwer zu glauben, dass er unmittelbar danach eines natürlichen Todes verstorben ist. Zudem gab es zuletzt mehrfach Bärensichtungen und erst vor einem Monat wurde im nahen Rabbital ein Wanderer von einem Bären verletzt.

Was genau geschehen ist, soll nun mit der Autopsie herausgefunden werden. Außerdem werden auch DNS-Spuren ausgewertet, die Aufschluss über die Identität des Wildtieres geben sollen. Drei Sachverständige sind mit diesen Arbeiten betraut worden. Indes wurde von der Staatsanwaltschaft von Trient eine Ermittlungsakte angelegt.

Unterdessen streiten Politiker und Landwirte mit den Tierschützern: Die einen fordern neue klare Regeln, die anderen sehen das nur als Vorwand, um Bären und Wölfe abschießen zu können.