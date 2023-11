Küchenmesser in der Tasche von Filippo Turetta sichergestellt

Halle – Das Gericht in Deutschland hat die Auslieferung von Filippo Turetta angeordnet. Der 22-jährige Student wird bekanntlich beschuldigt seine gleichaltrige Ex-Freundin Giulia Cecchettin getötet zu haben. Derzeit befindet er sich in Gewahrsam im Gefängnis von Halle. Die Entscheidung des Gerichts wird dem Justizministerium mitgeteilt, das darauf beim Innenministerium die Überstellung nach Italien beantragt.

Turetta hat bekanntlich der Auslieferung an die italienischen Behörden zugestimmt. Deshalb ist eine Entscheidung des Berufungsgerichts in Naumburg in Sachsen-Anhalt nicht notwendig.

Unterdessen hat die deutsche Polizei ein Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge, Handschuhe und ein Handy in der Tasche von Filippo Turetta sichergestellt. Bei dem Messer könnte es sich um die Tatwaffe handeln.

Die Tasche befand sich im schwarzen Fiat Punto, der am Samstagabend auf der A9 bei Leiptig angehalten worden war. Der Wagen, mit dem Turetta unterwegs gewesen war, war mehrfach von Überwachungskameras gefilmt worden – unter anderem auch in Innichen.

Die Beerdigung von Giulia Cecchettin soll unterdessen in Saonara stattfinden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Der Leichnam wird neben dem der Mutter der Studentin begragen.

Der Mord an der 22-Jährigen hat italienweit Trauer und eine Welle der Empörung hervorgerufen. Bevor der Leichnam aufgefunden wurde, hat man rund eine Woche nach den zwei Studenten gesucht.

Die Regierung in Rom hat in Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen angekündigt, die Gesetz zu verschärfen.