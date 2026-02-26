Aktuelle Seite: Home > Italien > Lawine verlegt Alpenpass meterhoch
Schwerer Maschineneinsatz am Molcensio-Pass

Lawine verlegt Alpenpass meterhoch

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 17:12 Uhr
Alpenpass schneelawine räumung
Facebook/Luna Nuova
Von: luk

Moncenisio – Nach dem Lawinenabgang auf der Staatsstraße 25 am Colle del Moncenisio – einem Alpenpass zwischen Italien und Frankreich – laufen seit Dienstagvormittag die Aufräumarbeiten. Die Schneemassen waren bei Kilometer 70 – direkt an der Grenze zu Frankreich – auf die Fahrbahn abgegangen und hatten die wichtige Verbindung blockiert.

Die Räumfahrzeuge der Firma Mollo waren mit großer Vorsicht und ausschließlich in den Morgenstunden am Werk. Grund sind die derzeit milden Temperaturen, die in den Mittagsstunden Folgelawinen auslösen könnten.

Facebook/Luna Nuova

Die Straße bleibt vorerst gesperrt: Der von Anas betreute Abschnitt ist noch rund drei Kilometer unterhalb, auf Höhe der Abzweigung nach Arpone, für den Verkehr geschlossen. Erst wenn die lokale Lawinenkommission grünes Licht gibt, kann die Strecke wieder freigegeben werden. Bis mindestens Freitag heißt es für Autofahrer also: Umleitung statt Passstraße.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

