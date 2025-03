Lignano zieht die Notbremse: Maßnahmen gegen Pfingst-Exzesse

Von: apa

Lignano – Die bei österreichischen Touristen beliebte norditalienische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro will Maßnahmen ergreifen, um Exzesse junger Besucher während des Pfingstwochenendes vom 5. bis zum 9. Juni zu vermeiden. Wie Bürgermeisterin Laura Giorgi berichtete, soll der Verkauf von alkoholischen Getränken in Flaschen und Dosen mit zeitlichen Einschränkungen verboten werden. Musik darf bis Mitternacht gespielt werden, mit besonderen Ausnahmen für Konzerte und DJ-Sets.

Die Maßnahmen wurden am Dienstagnachmittag bei einer Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und öffentliche Ordnung im Rathaus der Küstenstadt unter dem Vorsitz des Präfekten Domenico Lione und des Polizeichefs von Udine Domenico Farinacci vorgestellt.

Lokale bleiben maximal bis 2.00 Uhr nachts geöffnet

Lokale bleiben maximal bis 2.00 Uhr geöffnet, während Geschäfte bis 1.00 Uhr offen bleiben dürfen. Am Strand gilt ab 20.00 Uhr ein Badeverbot und im gesamten Gebiet wird ein Biwakierverbot verhängt. Die Bürgermeisterin betonte, dass die Erfahrungen des vergangenen Jahres mit gezielten Kontrollen an den Wochenenden vor der Sommersaison dazu beigetragen haben, “Personen mit illegalen Absichten zurückzudrängen und den Einwohnern und Touristen einen ruhigen Urlaub zu garantieren”.

Zu den weiteren Maßnahmen gehört die Verstärkung der Gesundheitsdienste: Der Notdienst wird ab Ostern an den Wochenenden und dann vom 1. Mai bis zum 15. September rund um die Uhr in Betrieb sein, unterstützt durch den medizinischen Dienst für Touristen, berichteten die Behörden. Deutschsprachige Polizisten aus Südtirol, Hundeeinheiten aus Trient sowie Kärntner Beamtinnen und Beamte sollen wie in den vergangenen Jahren die Kolleginnen und Kollegen an Ort und Stelle unterstützen.

Informationskampagnen für österreichische Touristen

Die getroffenen Entscheidungen sollen im Rahmen einer Informationskampagne, die sich an österreichische Touristen wendet, bekannt gemacht werden. Ziel sei es, “die Lebensqualität der Stadt zu verbessern und einen nachhaltigeren Tourismus zu fördern”, verlautete aus der Stadtverwaltung Lignanos.

1.546 Bürger von Lignano hatten im vergangenen Juni eine Petition des Komitees “Stoppt die Verwahrlosung während der Pfingstfeierlichkeiten” unterzeichnet. Damit wurden in dem friaulischen Badeort Maßnahmen gegen den ungeregelten Besucheransturm am Pfingstwochenende gefordert. Über 80.000 Touristen werden zu Pfingsten in Lignano erwartet, davon 20.000 aus Österreich. In den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Problemen wegen Alkoholexzessen gekommen.