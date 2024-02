Lisa Vittozzi holt dritte Silbermedaille bei Biathlon-WM

Nove Mesto – Nove Mesto war Schauplatz für das WM-Massenstartrennen der Frauen, bei dem Lisa Vittozzi nur einer Französin den Vortritt lassen musste. Ihre Teamkollegin „Doro“ Wierer beendete die Saison auf dem 20. Platz.

Lisa Vittozzi, eine der herausragenden Athletinnen der Biathlon-WM in Nove Mesto, sicherte sich im letzten Frauenrennen ihre dritte Silbermedaille und war dabei die einzige Nicht-Französin unter den Top vier.

Gold ging an Justine Braisaz Bouchet und Bronze an Lou Jeanmonnot, während Julia Simon, die Favoritin, nach drei Strafrunden auf den vierten Platz rutschte.

Vittozzi hatte zuvor den WM-Titel im Einzelwettkampf sowie Silber in der Verfolgung und in der Single Mixed Staffel gemeinsam mit Tommaso Giacomel gewonnen.

Dorothea Wierer blieb dieses Mal ohne WM-Medaille, nachdem sie mit drei Schießfehlern auf den 20. Platz kam. In ihrer Karriere hat sie insgesamt zwölf Medaillen errungen, darunter fünf Einzelmedaillen und sieben mit einer Staffel. Vier Mal durfte sie sich als Weltmeisterin feiern lassen.

Hinsichtlich ihrer Zukunft: Am Samstag kündigte Wierer an, die Saison nach diesem Rennen zu beenden und auf die letzten drei Weltcup-Etappen in Norwegen und Übersee zu verzichten. Sie wird dann in Ruhe über ihre Zukunft nachdenken.

Das letzte WM-Rennen, das Massenstartrennen der Männer, beginnt um 16.30 Uhr und wird Athleten wie Lukas Hofer und Tommaso Giacomel umfassen.