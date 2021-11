„Lockdown für Ungeimpfte“ findet immer mehr Zustimmung

CONTAGI IN AUMENTO, SI VALUTA L'OBBIGO DI TERZA DOSE PER IL PERSONALE SANITARIO

CONTAGI IN AUMENTO, SI VALUTA L'OBBIGO DI TERZA DOSE PER IL PERSONALE SANITARIOAumentano i contagi tra medici e infermieri. Sono stati tra i primi a essere vaccinati e la loro protezione si è abbassata. Anche per questo, il Governo sta pensando di rendere obbligatoria la somministrazione della terza dose al personale sanitario.Francesca Sancin per il Tg3 delle 14:20 del 16 novembre 2021

