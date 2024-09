Luxusimmobilien gehen weg, wie warme Semmeln – nur in Südtirol nicht

Von: luk

Rom/Bozen – Während Luxusimmobilien in vielen Teilen Italiens immer schneller verkauft werden, scheint Südtirol aus dem Trend herauszufallen. Eine aktuelle Erhebung von LuxuryEstate.com, dem führenden Immobilienportal für Luxusobjekte, zeigt, dass sich der Verkauf von Luxusimmobilien in Regionen wie der Lombardei, dem Latium und dem Friaul stark beschleunigt hat – doch nicht in Südtirol.

Spitzenreiter: Lombardei und Courmayeur

Die Lombardei führt die Rangliste an, angeführt von den Städten Mailand und Como. In Mailand dauert es im Durchschnitt nur 2,5 Monate, bis eine Luxusimmobilie den Besitzer wechselt, in Como sind es 2,7 Monate. Noch schneller geht es in der Touristenhochburg Courmayeur in der Region Aostatal: Hier brauchen Luxusobjekte im Schnitt nur 1,8 Monate, um verkauft zu werden – der schnellste Wert im ganzen Land.

Insgesamt liegt die durchschnittliche Verkaufszeit für Luxusimmobilien in der Lombardei bei 3,3 Monaten. Auch in anderen Regionen zeigt sich ein ähnliches Bild: Im Latium, insbesondere in Rom, wird eine Luxusimmobilie in durchschnittlich 3,6 Monaten verkauft, und in Friaul sind es 4,2 Monate.

Südtirol: Der Markt stagniert

Im Gegensatz dazu sticht Südtirol negativ heraus. Laut den Daten des Portals hat sich die Verkaufszeit von Luxusimmobilien in Bozen seit 2019 um ganze 42 Prozent erhöht. Während der Luxusimmobilienmarkt in vielen Regionen Italiens boomt und die Verkaufszeiten drastisch sinken, bleibt Südtirol eine Ausnahme. Hier brauchen Immobilien mittlerweile erheblich länger, um Käufer zu finden.

Nationale Trends

In den meisten italienischen Regionen ist die Zeitspanne, bis eine Luxusimmobilie verkauft wird, seit dem Vor-Covid-Jahr 2019 deutlich gesunken. Sardinien und die Toskana verzeichnen die größten Rückgänge: Auf Sardinien hat sich die Verkaufszeit von 13,3 Monaten auf 5,5 Monate halbiert, und in der Toskana sank sie von fast zwölf auf fünf Monate. Auch in der Lombardei (-49 Prozent), dem Friaul (-48 Prozent) und dem Piemont (-45 Prozent) wurden deutliche Reduzierungen verzeichnet.

Während der Luxusimmobilienmarkt in Italien einen Aufschwung erlebt und Verkäufe immer schneller abgewickelt werden, bleibt Südtirol eine Ausnahme. Die steigenden Verkaufszeiten in Bozen und Umgebung deuten darauf hin, dass der Markt hier an Dynamik verliert – im Gegensatz zu Städten wie Mailand, Rom oder Courmayeur, wo Luxusimmobilien nach wie vor “wie warme Semmeln” weggehen.

„Die Reduktion der Verkaufszeiten für Luxusimmobilien ist ein klares Zeichen für die hervorragende Gesundheit des Luxusimmobilienmarkts in Italien“, kommentiert Paolo Giabardo, CEO von LuxuryEstate.com. „In den letzten Jahren hat sich Italien insbesondere für internationale Käufer zu einem äußerst attraktiven Standort für hochwertige Immobilieninvestitionen entwickelt. Das wachsende Interesse an Luxusimmobilien in historischen und landschaftlich außergewöhnlichen Gebieten hat zu einer deutlichen Verkürzung der Verkaufszeiten in den wichtigsten touristischen Destinationen unseres Landes beigetragen.“