Madonna bei Party von Dolce & Gabbana in Portofino

Von: apa

US-Star Madonna ist in der norditalienischen Urlaubsgemeinde Portofino eingetroffen, wie italienische Medien berichteten. Dort wird sie an einer exklusiven Party der Modedesigner Dolce & Gabbana in der nur per Boot erreichbaren Villa Olivetta teilnehmen. Madonnas Anwesenheit sorgt im ohnehin stark vom Tourismus belasteten Portofino für zusätzliche Aufregung.

Madonna landete am Sonntagnachmittag mit einem Privatflugzeug aus London in Genua. Neben ihr werden weitere prominente Gäste bei der alljährlichen Ferragosto-Party von Dolce & Gabbana erwartet, die traditionell am 15. August, dem Höhepunkt der italienischen Sommersaison, stattfindet.

Die Sängerin wird in Italien ihren 66. Geburtstag am 16. August feiern. Spekulationen zufolge habe sie das antike Theater in Pompeji gemietet, um dort mit 500 Gästen eine Party im archäologischen Park abzuhalten. Italienische Medien berichteten zudem, dass Madonna plant, mit einer Jacht die Insel Capri zu besuchen und anschließend nach Pompeji weiterzureisen. Die Polizei in Neapel hat bereits umfassende Sicherheitsvorkehrungen für die Ankunft der Gäste getroffen.