Von: apa

US-Star Madonna, die derzeit in Italien urlaubt, schenkt sich einen Besuch im archäologischen Park in Pompeji an den Hängen des Vesuvs zu ihrem 66. Geburtstag am Freitag (16. August). Gerüchte über eine große Party mit VIP-Gästen im Theater Pompejis wurden jedoch von der Leitung des archäologischen Parks dementiert.

“Es wird keine Party geben, sondern einen privaten Besuch”, bestätigte auch der Präfekt von Neapel, Michele Di Bari laut Medienangaben. Damit legte sich die Aufregung um die Möglichkeit, dass der berühmte italienisch-amerikanische Popstar seinen Geburtstag mit einer großen Party mit 500 Gästen und einem Bankett mit Sterneköchen im Theater Pompejis feiern würde.

Erwartet wird, dass Madonna bei ihrem Besuch durch die Ausgrabungen von einem außergewöhnlichen Führer profitieren wird, dem deutschen Direktor des archäologischen Parks Gabriel Zuchtriegel, der seit 2021 an der Spitze der Einrichtung Pompeji steht. “Madonna ist sehr an Kultur interessiert, sie liebt diesen archäologischen Park und kann es kaum erwarten, ihn zu besuchen. Aber es wird keine Party geben, nichts dergleichen”, versicherte Di Bari.

Vermutet wird, dass Madonna, deren Angehörige väterlicherseits aus der Apenninregion Abruzzen stammten, ihren Geburtstag auf einer Jacht vor der Urlaubsinsel Capri feiern wird. Mit dabei sollten einige ihrer sechs Kinder sein.

Madonna ist am Sonntag in der norditalienischen Urlaubsgemeinde Portofino eingetroffen. Dort dort ist sie Gast der Modedesigner Dolce & Gabbana in ihrer nur per Boot erreichbaren Villa Olivetta. Madonnas Anwesenheit sorgte im ohnehin stark vom Tourismus belasteten Portofino für zusätzliche Aufregung. Madonna war am Sonntag mit einem Privatflugzeug aus London in Genua gelandet. Eingeladen wurde sie zur alljährlichen Ferragosto-Party von Dolce & Gabbana, die traditionell am 15. August, dem Höhepunkt der italienischen Sommersaison, stattfindet.