Mädchen [15] in Giustino von Lkw erfasst und getötet

Von: luk

Giustino – In der kleinen Gemeinde Giustino im Rendenatal im Trentino hat sich am Montagmorgen ein tragischer Verkehrsunfall ereignet.

Gegen 7.15 Uhr wurde ein 15-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem Lastwagen erfasst, während es an der Staatsstraße 239 auf den Bus wartete.

Trotz des raschen Einsatzes von zwei Rettungswagen sowie des Notarzthubschraubers konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für die Jugendliche tun. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.