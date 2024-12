Mailand krönt sich zur teuersten Luxusmeile der Welt

Von: Ivd

Mailand – In Sachen Mode und Luxus war Mailand schon immer ein Schwergewicht – jetzt setzt die Stadt ein weiteres Ausrufezeichen. Die Via Montenapoleone ist offiziell die teuerste Einkaufsstraße der Welt und hat damit die Upper Fifth Avenue in New York vom Spitzenplatz verdrängt. Das geht aus dem Bericht „Main Streets Across the World 2024“ des Immobilienberatungsunternehmens Cushman & Wakefield hervor.

Mit einer Spitzenmiete von 20.000 Euro pro Quadratmeter und Jahr hat die Via Montenapoleone die legendäre New Yorker Luxusstraße, deren Mieten aktuell bei 19.537 Euro liegen, überholt. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Triumph für die Stadt Mailand, sondern auch ein Signal für die wachsende Bedeutung Europas im globalen Luxussegment.

Luxus pur im Herzen von Mailand

Wer die Via Montenapoleone entlangschlendert, wird von einem Ensemble aus edlen Marken wie Hermès, Cartier und Balenciaga empfangen. Auch das renommierte Hotel „Four Seasons“ reiht sich in das exklusive Straßenbild ein. Doch der Glanz hat seinen Preis: Die Mietpreise in der exklusiven Lage sind allein in den letzten zwei Jahren um mehr als 30 Prozent gestiegen, was der Straße die neue Rolle als Spitzenreiter einbrachte.

Neben Mailand konnten sich auch Paris, Zürich und Wien in den Top Ten der teuersten Einkaufsstraßen der Welt platzieren. Besonders spannend ist die Entwicklung auch aus Südtiroler Sicht: Die enge Verbindung der beiden Regionen sorgt auch hierzulande für Interesse. Südtiroler Unternehmen, die sich auf hochwertige Produkte spezialisiert haben, sehen in der Nähe zur Via Montenapoleone potenziellen Rückenwind für ihre internationale Positionierung.

Luxusmarkt im Wandel

Während Mailand die Spitze erklimmt, bleibt die Frage, wie nachhaltig dieser Aufstieg langfristig ist. Laut Cushman & Wakefield könnte der Boom in Mailand durch eine wachsende Nachfrage nach exklusiven Erlebnissen und Produkten befeuert werden. In New York hingegen zeigt sich ein langfristiger Trend, der sich über Jahrzehnte aufgebaut und gefestigt hat, auch wenn er keine Luftsprünge mehr macht.