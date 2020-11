Mailand: Rauchen in Öffentlichkeit bald untersagt

Mailand – In der norditalienischen Metropole Mailand müssen Raucher ab 1. Jänner 2021 mit drastischen Einschränkungen rechnen.

Medienberichten zufolge dürfen sie in Parks, Friedhöfen, Sporteinrichtungen oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel nur noch in einem Abstand von zehn Metern zu anderen Menschen rauchen.

Ab dem Jahr 2025 soll es dann ein komplettes Rauchverbot im öffentlichen Raum geben. Die Stadt will damit Feinstaubpartikel in der Luft reduzieren. In Italien sterben jedes Jahr rund 93.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.