Makabrer Fund am Gardasee

Von: luk

Tremosine – Ein Fischer auf einem Boot hat am Samstagnachmittag am Gardasee eine haarsträubende Entdeckung gemacht. Im Küstenbereich auf der Höhe von Tremosine am Westufer erblickte er plötzlich eine Leiche zwischen einigen Steinen. Die sofort alarmierte Küstenwache von Salò leitete umgehend die Bergungsaktion ein.

Erste Erkenntnisse

Der Leichnam, eine vollständig bekleidete Frau mittleren Alters, wurde an Land gebracht. Erste Untersuchungen ergaben keine Anzeichen von Gewalt, die Todesursache scheint Ertrinken zu sein. Es wird vermutet, dass die Frau mit den Füßen ins Wasser gegangen ist. Dabei erlitt sie möglicherweise einen gesundheitlichen Notfall und wurde von der Strömung aufs offene Wasser gezogen.

Polizei und Küstenwache ermitteln

Vor Ort waren neben der Küstenwache auch Carabinieri, Feuerwehr und Sanitäter des Notdienstes 118 im Einsatz, die den Tod der Frau bestätigten. Die Ermittlungen zur Identität der Frau und den genauen Todesumständen wurden von der Küstenwache und den Carabinieri aufgenommen.

Dieser tragische Vorfall wirft viele Fragen auf, und die Behörden setzen alles daran, Licht ins Dunkel zu bringen.