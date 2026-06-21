Marc Marquez setzt seine WM-Aufholjagd mit Brünn-Sieg fort

Von: APA/Reuters

Weltmeister Marc Marquez hat seine Aufholjagd in der Motorrad-Straßen-WM am Sonntag in Brünn fortgesetzt. Der spanische Ducati-Star gewann beim Grand Prix von Tschechien das MotoGP-Rennen und liegt im WM-Klassement nur noch 40 Punkte hinter Leader Marco Bezzecchi. Der Italiener hatte für dieses Rennen Startverbot, da er am Vortag nach seinem Sprint-Ausfall Streckenposten körperlich attackiert hatte. Im Hauptrennen wurden Ai Ogura und Francesco Bagnaia Zweiter und Dritter.

Für Marquez ist es klassenübergreifend sein insgesamt 101. WM-Sieg und der zweite Erfolg in Serie. Seinen ersten Saisonsieg hatte er vor zwei Wochen in Ungarn gefeiert. Davor war der 33-Jährige vor allem in Folge seines Sturzes Ende April in Jerez dreimal en suite nicht am Start gestanden. Nahe der österreichischen Grenze ging Marquez sechs Runden vor Schluss an seinem mit Problemen kämpfenden Teamkollegen Bagnaia vorbei an die Spitze. Polesetter Ogura verpasste auf seiner Aprilia den ersten MotoGP-Sieg eines Japaners seit 22 Jahren nur um 0,421 Sekunden.

“Es war ein wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt”, meinte der im Saisonverlauf schon 102 Punkte hinter dem Leader zurückgelegene Marquez. “Ich gebe nie auf.” Enttäuschend verlief das Rennen für KTM. Pedro Acosta hielt sich bis in die letzte Runde im Spitzenfeld, war vorübergehend Vierter. Wenige Kilometer vor dem Ziel musste der Spanier auf Platz fünf liegend seine Maschine wegen eines technischen Gebrechens abstellen. Die weiteren KTM-Bikes wurden von Enea Bastianini, dem Südafrikaner Brad Binder und dem Spanier Maverick Vinales auf die Ränge zehn, zwölf und 15 gelenkt.