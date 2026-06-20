Schreckliche Tragödie im Trentino: Junge Radsporthoffnung stirbt bei Unfall

Von: ka

Lavis/Pressano – Das Trentino war am Samstag Schauplatz einer schrecklichen Tragödie. Die erst 14-jährige Mountainbike-Hoffnung Adele Cobelli wurde während einer Trainingseinheit in Pressano bei Lavis in einer Kurve von einem Pkw erfasst und von der Straße geschleudert. Dabei erlitt das junge Talent tödliche Verletzungen.

Sie kam ums Leben, als sie im Alter von 14 Jahren auf den Straßen des Trentino, unweit ihres Wohnorts, mit dem Fahrrad trainierte. Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 20. Juni, kurz vor 13.00 Uhr, als sie in einer Kurve in Lavis in Richtung Pressano mit einem Auto frontal zusammenstieß. Dabei kam die Trentiner Sportlerin Adele Cobelli, ein vielversprechendes Talent des italienischen Mountainbike-Sports, ums Leben.

Der Hergang des Vorfalls wird derzeit noch von den Carabinieri und der Ortspolizei untersucht. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 14-Jährige mit ihrem Fahrrad talwärts unterwegs, als das aus der Gegenrichtung kommende Auto die Kurve offenbar zu weit nahm, auf die Gegenfahrbahn geriet und die Jugendliche frontal erfasste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Körper über die die Fahrbahn begrenzende Leitplanke hinweg in die Weinberge geschleudert. Neben der örtlichen Polizei, den Carabinieri und der Feuerwehr waren auch Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz. Alle Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen blieb dem Notarzt nur noch die traurige Aufgabe, den Tod der Sportlerin festzustellen.

Das Opfer, das mit seiner Familie im Weiler Maso Panizza in Lavis lebte, war eine auf Mountainbike spezialisierte Sportlerin. Sie gehörte der Radjugendmannschaft von „Bike Movement Trentino Erbe“ sowie einem Sportverein im Cembra-Tal an. Sie nahm an Offroad-Rennen teil. Das Radfahren ist eine Leidenschaft der ganzen Familie: Auch Adeles Bruder beteiligt sich an Wettkämpfen. Ihre Eltern arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, während die 14-Jährige die Oberschule besuchte. Als Offroad-Spezialistin hatte sie sich im vergangenen Jahr zur Provinzmeisterin ihrer Kategorie, der „Esordienti“, gekrönt und 2026 auch eine Reihe von Podiumsplätzen und bedeutenden Platzierungen erzielt.

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Vorfalls in Lavis ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet. Am Steuer des Autos saß ein junger Mann aus der Gegend, der sofort anhielt.

Es gab zahlreiche Beileidsbekundungen, darunter auch eine von Maurizio Fugatti, dem Landeshauptmann des Trentino: „Was geschehen ist, macht uns fassungslos. Für das Trentino ist es eine weitere nicht hinnehmbare Verkehrstragödie, deren Opfer erneut eine junge Radfahrerin ist. Als Vertreter der Institutionen und der Gemeinschaft des Trentino stehen wir der Familie, den Freunden und all jenen, die von diesem schrecklichen Verlust betroffen sind, zur Seite. Wir sprechen ihnen in dieser schweren Zeit unser Beileid aus.“

Das Geschehene erinnert an den schrecklichen Unfall, bei dem die 19-jährige Sara Piffer, ein vielversprechendes Talent des Frauenradsports, am 24. Januar 2025 ihr Leben verlor: Sie trainierte an jenem Tag gemeinsam mit ihrem Bruder, als sie beim Überholen auf den Straßen von Palù di Giovo von einem Auto erfasst wurde. Der Aufprall war für sie tödlich.