Trentino unter Schock: Rennradfahrerin Sara Piffer[19] von Auto getötet

SICUREZZA IN STRADA, FONDRIEST: "SERVE UN CAMBIO DI MENTALITA'"Si svolgeranno lunedì prossimo alle 15.00 nella chiesa di Palù di Giovo i funerali di della giovane promessa del ciclismo trentino, la 19enne Sara Piffer, investita ieri mattina in via Cesare Battisti a Mezzocorona mentre si stava allenando in bicicletta assieme al fratello Christian.A travolgerla un'auto in manovra di sorpasso guidata da un 70enne della Rotaliana, ora indagato per omicidio stradale.A manifestare la propria rabbia per l'ennesimo incidente mortale campioni del passato come Francesco Moser, Gilberto Simoni e Maurizio Fondriest, quest'ultimo molto legato alla famiglia di Sara e da sempre impegnato sul tema sicurezza."Serve un cambio di mentalità" spiega.Sentiamo.

