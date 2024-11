Marketingknüller: Comer Seeluft aus der Dose

Von: ka

Como – Die brillante Marketingidee, Seeluft in Dosen zu füllen und an Touristen zu verkaufen, sorgt nicht nur in Italien, sondern sogar in Übersee für großes Aufsehen.

Große internationale Medien wie CNN und The Times interessieren sich für das von der in Como ansässigen Kommunikationsagentur Italy Srl auf der Welle des touristischen Erfolgs des Comer Sees kreierte Souvenir. Bei vielen Menschen mag der Marketingknüller für Kopfschütteln sorgen, aber viele Souvenirliebhaber freuen sich auf die Gelegenheit, sich und andere mit einer eleganten blauen Dose, die ein Luxusmotorboot ziert und die „400 Milliliter 100 Prozent authentische Luft vom Comer See“ enthält, zu beglücken.

Die Marketingidee ist nicht neu. Nach New York, Mailand, Neapel und London hat die brillante Idee, „Luft zu verkaufen“, nun auch den Comer See erreicht. Neu hingegen ist, dass die Nachricht von den „Lake Como Air“-Dosen, die in ausgesuchten Geschäften am See seit Anfang Oktober zum Preis von 9,90 Euro erhältlich sind, sogar in Übersee Neugierde erregt. Über die eleganten blauen Dosen, die ein Luxusmotorboot ziert und die „400 Milliliter 100 Prozent authentische Luft vom Comer See“ enthalten, haben CNN, The Times und andere internationale Zeitungen berichtet.

Angesichts der touristischen Bekanntheit des Comer Sees ist der Rummel um die „Seeluft aus der Dose“ keine Überraschung. Seit George Clooney regelmäßig in seiner direkt am See gelegenen Villa Oleandra, die er im Jahr 2002 für zehn Millionen Dollar erworben hat, urlaubt, zieht es bekannte Hollywood-Schauspieler, Prominente aller Art, Paparazzi und Schaulustige an den See nördlich von Mailand.

Das von der in Como ansässigen Kommunikationsagentur Italy Srl kreierte und über die Website von lakecomoair beworbene Souvenir ist den Liebhabern und Touristen gewidmet. Der Hersteller garantiert, dass der Kunde in der Dose „100 Prozent authentische Luft vom Comer See“ vorfindet.

Una lattina d'aria a 10 euroÈ polemica sulla lattina del #LagoDiComo#Pomeriggio5 Posted by Pomeriggio 5 on Thursday, November 7, 2024

In der Praxis nehmen die Touristen eine Dose mit echter Comer Seeluft mit nach Hause, die sie dann nach Belieben öffnen und genießen oder als Souvenir behalten oder Freunden schenken können. Jede Dose, so versichert Italy Srl, enthält „400 Milliliter reine Luft vom schönsten See der Welt“. Das Souvenir wird in Como und in ausgesuchten Geschäften der wichtigsten Touristenorte der Umgebung des Sees verkauft.

Die brillante Idee ließe sich beliebig auf andere Tourismusregionen übertragen. Was hindert eine Südtiroler Marketingfirma daran, „South Tyrol Air“-Dosen anzubieten? „400 Milliliter reine Südtiroler Bergluft“ in einer sorgfältig gestylten Dose verpackt würden wahrscheinlich nicht wenige Liebhaber finden.