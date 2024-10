Mechaniker spart sich Versicherung für Zweitwagen und baut ihn um

Von: mk

Casarano – Ein pensionierter Mechaniker aus Apulien hat nach einem Weg gesucht, um für zwei Autos nur einmal die Versicherung zu bezahlen. Dabei legte er nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch eine gehörige Portion Kreativität an den Tag. Zu dumm nur, dass die Lösung illegal war und der Schwindel aufflog.

Der Mann, der in Casarano in der Provinz Lecce wohnt und der offensichtlich den Schlauen spielen wollte, verpasste einem zweiten Pkw kurzerhand dasselbe Aussehen wie seinem ersten. In beiden Fällen handelte es sich um ein Fahrzeug des Typs Fiat Punto. Sowohl Farbe als auch Serie und Kenntafel waren – zumindest nach außen hin – in beiden Fällen gleich.

Demnach fuhren er und seine Familie mit zwei unterschiedlichen Autos durch die Gegend, die nahezu identisch wirkten, und täuschten den Behörden vor, dass es sich um ein- und denselben Wagen handelt. Die Versicherung war nur einmal bezahlt worden – sowohl für den ersten als auch für den „geklonten“ Pkw.

Das verblüffend einfache und doch ausgeklügelte System wurde allerdings von der Finanzpolizei aus Casarano und vom Landeskommando in Lecce enttarnt. Wie die Untersuchungen der Beamten ergaben, war das duplizierte Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus glasfaserverstärktem Kunststoff ausgestattet.

Außerdem fehlten im Motorraum Identifikationsnummern und das Fahrgestell war offensichtlich überarbeitet worden. In Absprache mit dem zuständigen Gericht beschlagnahmten die Finanzpolizisten den kopierten Pkw.

Den Ermittlern zufolge hat sich der Mechaniker das Fahrzeug wahrscheinlich von einem Schrottplatz besorgt, es lackiert und so ausgestattet, dass es dem Familienfahrzeug zum Verwechseln ähnlich sah.